Совет председателей избирательных комиссий Псковской области разработал подходы к дальнейшему совершенствованию избирательной системы региона

11 октября в Острове состоялось внеочередное заседание Совета председателей избирательных комиссий Псковской области, которое было посвящено вопросам анализа прошедшего дня голосования и отдельных выборных институтов, таких как голосование досрочное и голосование вне помещений для голосования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, форум организаторов выборов разработал свои предложения по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства региона для того, чтобы ограничить возможность злоупотребления правом досрочно голосовать на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти.

Кроме того, члены Совета обсудили вопросы, связанные с применением технологии QR-кода, которая использовалась на территории Псковской области в Единый день голосования в 15-ти муниципалитетах на 215 избирательных участках, разобрали практические примеры по ее применению и возникшие проблемы, чтобы потом донести эту информацию до своих коллег на расширенном совещании с председателями ТИК, которое состоится 20 октября текущего года, потому что QR-коды на выборах президента РФ в марте 2018 года будут применяться уже на всех 650 избирательных участках.

Коллегия профессиональных организаторов выборов также рассмотрела вопросы, связанные с анализом организации общественного наблюдения на выборах в единый день голосования и изучила все предложения и замечания от различных общественных организаций, осуществляющих наблюдение, чтобы потом их учесть в своем дальнейшем правоприменении.

Члены Совета наделили полномочиями почетного председателя Совета председателей избирательных комиссий Псковской области свою коллегу Марию Жемчужину, которая проработала в избирательной системе более 40 лет и награждена Почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».

Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, отметил, что созданный по инициативе самих председателей комиссий Совет при региональном избиркоме, куда в ротационном порядке входят наиболее подготовленные и самые компетентные коллеги, стал еще одной серьезной площадкой для обсуждения, обмена мнениями и проведения консультаций с организаторами выборов, каждый из которых на своих местах получил неоценимый практический опыт.

Источник: Псковская Лента Новостей