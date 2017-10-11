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Совет председателей избирательных комиссий Псковской области разработал подходы к дальнейшему совершенствованию избирательной системы региона

11.10.2017 12:34 ПЛН, Псков

11 октября в Острове состоялось внеочередное заседание Совета председателей избирательных комиссий Псковской области, которое было посвящено вопросам анализа прошедшего дня голосования и отдельных выборных институтов, таких как голосование досрочное и голосование вне помещений для голосования.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, форум организаторов выборов разработал свои предложения по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства региона для того, чтобы ограничить возможность злоупотребления правом досрочно голосовать на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти.
 
Кроме того, члены Совета обсудили вопросы, связанные с применением технологии QR-кода, которая использовалась на территории Псковской области в Единый день голосования в 15-ти муниципалитетах на 215 избирательных участках, разобрали практические примеры по ее применению и возникшие проблемы, чтобы потом донести эту информацию до своих коллег на расширенном совещании с председателями ТИК, которое состоится 20 октября текущего года, потому что QR-коды на выборах президента РФ в марте 2018 года будут применяться уже на всех 650 избирательных участках.
 
Коллегия профессиональных организаторов выборов также рассмотрела вопросы, связанные с анализом организации общественного наблюдения на выборах в единый день голосования и изучила все предложения и замечания от различных общественных организаций, осуществляющих наблюдение, чтобы потом их учесть в своем дальнейшем правоприменении.
 
Члены Совета наделили полномочиями почетного председателя Совета председателей избирательных комиссий Псковской области свою коллегу Марию Жемчужину, которая проработала в избирательной системе более 40 лет и награждена Почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».
 
Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, отметил, что созданный по инициативе самих председателей комиссий Совет при региональном избиркоме, куда в ротационном порядке входят наиболее подготовленные и самые компетентные коллеги, стал еще одной серьезной площадкой для обсуждения, обмена мнениями и проведения консультаций с организаторами выборов, каждый из которых на своих местах получил неоценимый практический опыт.

Источник: Псковская Лента Новостей



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