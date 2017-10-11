В Пскове зафиксирован рост противоправных действий на территории у ночного клуба на Рижском, 16

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Межведомственная комиссия по противодействию правонарушениям провела очередное заседание в администрации города Пскова сегодня, 11 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участники заслушали доклад заместителя начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрия Чупранкова о мероприятиях по охране общественного порядка на территории, прилегающей к развлекательному заведению на Рижском проспекте, 16, где наблюдается рост зарегистрированных противоправных действий. В текущем году на данной территории выявлено 234 административных правонарушений. Дмитрий Чупранков отметил, что с представителями охранного предприятия и администрацией ночного клуба налажено конструктивное взаимодействие не только для пресечения правонарушений, но и для проведения профилактических рейдов и принятия других мер.
В прошлом месяце также особое внимание органов правопорядка было уделено выявлению правонарушений, связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств. Их количество в 2017 году составило 270. Обсуждение также коснулось мер, предпринимаемых органами правопорядка по установлению личностей организаторов распространения рекламирующих наркотические средства надписи на фасадах зданий. Представители полиции сообщили, что работа в данном направлении ведется. Была сформулирована рекомендация управлению городского хозяйства администрации города Пскова и управляющим организациям своевременно закрашивать надписи, а также оперативно сообщать о новых граффити на фасадах.
Еще один вопрос повестки дня был посвящен деятельности народных дружин в Пскове за 9 месяцев 2017 года. В настоящее время на территории города работает четыре народных дружины. По правонарушениям, выявленным дружинниками за текущий год, было составлено 393 протокола.
Источник: Псковская Лента Новостей