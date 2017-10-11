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Около 5 тысяч свалок по всей стране устранены в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»

11.10.2017 13:14 ПЛН, Псков

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели итоги работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» за восемь месяцев его реализации. За это время на «Интерактивную карту свалок» (http://kartasvalok.ru/) проекта поступило 13 992 обращений от граждан со всех регионов России.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что с каждым днем число проблем, решенных благодаря «Интерактивной карте свалок», растет. «На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4 951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов», - сообщил он.

«На нашей интерактивной карте сейчас обозначено около 14 тыс. поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема, и они не хотят сидеть сложа руки и готовы вместе с Народным фронтом делать нашу страну чище», - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Он добавил, что сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами. «Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько -  устранено. Каждый регион получает свой коэффициент. Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели», - резюмировал Миронов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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