Около 5 тысяч свалок по всей стране устранены в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели итоги работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» за восемь месяцев его реализации. За это время на «Интерактивную карту свалок» (http://kartasvalok.ru/) проекта поступило 13 992 обращений от граждан со всех регионов России.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что с каждым днем число проблем, решенных благодаря «Интерактивной карте свалок», растет. «На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4 951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов», - сообщил он.
«На нашей интерактивной карте сейчас обозначено около 14 тыс. поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема, и они не хотят сидеть сложа руки и готовы вместе с Народным фронтом делать нашу страну чище», - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
Он добавил, что сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами. «Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько - устранено. Каждый регион получает свой коэффициент. Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели», - резюмировал Миронов.
Источник: Псковская Лента Новостей