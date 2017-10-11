Вопрос соблюдения прав граждан, находящихся в псковских изоляторах временного содержания, обсудили на совещании в полиции

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в ежеквартальном совещании в областном УМВД. На совещании, которое провел заместитель начальника областной полиции Леонид Бураковский, присутствовали начальник управления охраны общественного порядка УМВД по Псковской области Антон Перук, руководитель подразделения полиции, отвечающий за функционирования изоляторов временного содержания, Алексей Федоров, а также заместитель председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Григорий Матвеев.

На совещании был заслушан доклад о состоянии соблюдения прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, а также о работе по приведению указанных объектов в нормативное состояние. Алексей Федоров проинформировал о предварительных итогах, связанных с завершением строительных работ ИВС в Островском районе, а также заключений и рекомендаций уполномоченного по правам человека и ОНК Псковской области по итогам инспектирования ИВС полиции за 2 и 3 квартал 2017 года.

Дмитрий Шахов проинформировал членов совещания об основных итогах проверок ИВС и требований, которые необходимо выполнить в целях обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в этих учреждениях. Дмитрий Шахов и Григорий Матвеев, выступая на совещании, особо отметили, что за рассматриваемый период жалоб на условия содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту, которые находились в ИВС полиции в Псковской области, не поступало. Не было таких обращений и в результате личного общения при проверке соблюдения прав граждан в этих учреждениях. В завершении своего выступления Дмитрий Шахов отметил, что за проявленный профессионализм при исполнении служебных полномочий будут направлены представления о поощрении по руководителям и сотрудникам ряда ИВС.

По итогам совещания были утверждены планы по проверкам изоляторов временного содержания на 4 квартал 2017 года и рассмотрению жалоб граждан на условия содержания.

Источник: Псковская Лента Новостей