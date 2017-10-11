Лучших учителей чествовали в Псковском районе

Торжественное собрание, посвященное Дню учителя, состоялось в большом зале администрации Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, с профессиональным праздником педагогов поздравили глава района Владимир Лавренов, депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Галина Антипина, замглавы администрации Псковского района Лариса Григорьева, председатель комитета профсоюзов работников образования Вера Григорьева. Они поблагодарили педагогических работников за высокий профессионализм, преданность профессии, служение великому делу обучения и воспитания подрастающего поколения, а также пожелали всем творческого вдохновения, успехов в работе, мира и добра.

По традиции многие учителя и воспитатели детских дошкольных учреждений вместе с цветами и словами признательности в этот день принимали и награды. За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования четырем преподавателям Псковского района Владимир Лавренов вручил грант главы Псковского района в следующих номинациях:

- «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения 2017 года» Трофимова Майя Гумаровна – директор МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа»;

- «Лучший учитель общеобразовательного учреждения 2017 года» Тимофеев Александр Евграфович – учитель физической культуры МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа»;

- «Лучший учитель общеобразовательного учреждения 2017 года» Москаленко Данил Иванович – учитель истории и обществознания МБОУ Середкинская средняя общеобразовательная школа»;

- «Лучший классный руководитель общеобразовательного учреждения 2017 года» Сверчкова Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа».

За творческое отношение к работе, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения шесть молодых педагогов, которые отработали в системе образования Псковского района непрерывно по пять и десять лет были награждены Благодарственным письмом главы Псковского района и денежными премиями.

Двоим педагогическим работникам были награждены Благодарностями министерства образования и науки РФ. Кроме того, в этом году профильным министерством было присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» учителю физкультуры Остенской школы Дмитрию Михайлову, а учитель начальных классов Середкинской школы Наталья Евсевьева награждена грамотой.

Грамоты Госуправления образования Псковской области вручены воспитателю детского сада «Огонек» Надежде Михайловой и заместителю директора Моглинской школы Светлане Лукиной.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Псковского района ряд педагогов были награждены грамотами районного управления. В адрес педагогов прозвучало много слов благодарности, а творческим подарком к профессиональному празднику стали выступления коллективов районного Центра дополнительного образования.

Источник: Псковская Лента Новостей