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63% россиян считают малоэффективной систему гостендеров для регионов

11.10.2017 13:40 ПЛН, Псков

По данным федерального социологического опроса, проведенного компанией ZOOM MARKET, более половина российских граждан не считают эффективной систему государственных торгов (тендеров).

«Несмотря на все усилия государства для обеспечения открытости системы госзапкупок, население считает эту систему недостаточно понятной, - отметил коммерческий директор ZOOM MARKET Андрей Штыров, - это весьма важный показатель, учитывая серьезные усилия государственных органов в отношении улучшения имиджа госзакупок».

Как показывает опрос, на сегодня не менее 63% россиян считают неэффективной систему государственных торгов (тендеров) как таковую. При этом, более 21% респондентов воздержалось от ответа и только 16% сочли процедуру закупок товаров для госорганов «честной и справедливой».

Интересно, что 93% респондентов ранее не слышали о практике проведения электронных торгов «на понижение», главным критерием которой является минимальная стоимость выполнения контракта.

Также стоит отметить, что на сегодня, при действующем законодательстве, даже в столице России  зафиксированы случаи выигрыша тендеров организациями, находящимися в реестре недобросовестных поставщиков (таких как ООО «Гурман-шеф», ООО «Сатурн-ШБС-3», ООО ТД «ДиетЭкс»), которые работают в сфере социального питания и занимаются поставкой питания в медицинские учреждения подведомственные департаменту здравоохранения г. Москвы, что несёт за собой определённый риск здоровью пациентов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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