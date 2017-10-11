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Строительная готовность нового перинатального центра в Пскове составляет 86%

11.10.2017 13:34 ПЛН, Псков

Строительная готовность перинатального центра, который возводится в Пскове, превысила 86%. На объект уже поставлено и монтируется медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. 
 
На сегодняшний день уже введены в строй системы водоснабжения, отопления и канализации, завершается монтаж вентиляционной и противопожарной систем.
 
«Работы по завершению строительства идут в соответствии с графиком, согласованным с областью. На объекте задействовано более 200 человек, а строительный контроль осуществляется на постоянной основе. Мы заключаем договоры на закупку медицинского оборудования, организовано присутствие представителей поставщиков техники на объекте. Оборудование частично завезено в перинатальный центр и монтируется. Уверены, что совместными усилиями, при поддержке области, сдадим объект в декабре», – отмечает заместитель госкорпорации Ростех Николай Волобуев.
 
Итоговая стоимость строительства нового объекта составляет 2,56 млрд рублей, в том числе порядка 590 млн рублей госкорпорация Ростех выделяет Псковской области в виде беспроцентного займа. Финансовая поддержка должна решить проблему дефицита средств в бюджете области и ускорить ввод объекта в эксплуатацию. Также Ростех обеспечит перинатальный центр двумя автомобилями скорой медицинской помощи класса «С».
 
В ближайшее время в центр будет завезена неонатальная медтехника, производства холдинга Ростеха «Швабе»: инкубаторы для реанимации новорожденных с критически малым весом, аппараты поддержки дыхания и искусственной вентиляции легких, реанимационные столы, установки для фототерапии, системы обогрева младенцев и другое оборудование производства холдинга, в общей сложности 1 500 единиц техники.
 
Объект в отличие от перинатальных центров, возводимых в других регионах, отличается сложной конфигурацией («ласточкой»), а общая площадь здания составляет 21,6 тысяч квадратных метров.
 
Перинатальный центр, рассчитанный на 110 мест, позволит обеспечить квалифицированную медицинскую помощь беременным с высокой степенью риска рождения ребенка с перинатальной патологией и медицинскую помощь новорожденным и детям раннего возраста со сложной перинатальной патологией. В центре будет проводиться консультирование и прогнозирование возможной патологии у женщин до наступления желанной беременности. Также в центре будут открыты клинико-диагностическая лаборатория и отделение патологии беременности.
 
Объект возводится в рамках программы, разработанной Минздравом России и утвержденной распоряжением правительства в декабре 2013 года. На сегодняшний день Ростех уже сдал в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В высокой степени готовности объект в г. Пенза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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