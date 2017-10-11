На встречу «Отвыкайте болеть», посвященную профилактике простуды, приглашают псковичей 12 октября

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
12 октября в 14.00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на встречу «Отвыкайте болеть. Профилактика простудных заболеваний» из серии «Здоровый образ жизни».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с наступлением осени резко возрастает вероятность простудных заболеваний и приходит время задуматься об их профилактике, чтобы защитить себя и своих близких от инфекций и вирусов. «Не стоит ждать периода эпидемии, заняться профилактикой простуды и гриппа можно уже сегодня», - убеждены организаторы предстоящей встречи.
В программе:
Вход свободный.
Источник: Псковская Лента Новостей