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На встречу «Отвыкайте болеть», посвященную профилактике простуды, приглашают псковичей 12 октября

11.10.2017 14:28 ПЛН, Псков

12 октября в 14.00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на встречу «Отвыкайте болеть. Профилактика простудных заболеваний» из серии «Здоровый образ жизни».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с наступлением осени резко возрастает вероятность простудных заболеваний и приходит время задуматься об их профилактике, чтобы защитить себя и своих близких от инфекций и вирусов. «Не стоит ждать периода эпидемии, заняться профилактикой простуды и гриппа можно уже сегодня», - убеждены организаторы предстоящей встречи.

В программе:

  • обзор книг по теме «К здоровью с книгой»;
  • презентация «Осеннее здоровье»;
  • советы и рекомендации специалиста.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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