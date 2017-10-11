Между смертью, рождением и скандалом

В Псковском перинатальном центре состоялось выездное заседание общественного совета при областном госкомитете по здравоохранению и фармации. Главная тема, по поводу которой собрались участники, очевидна - жалоба одной из пациенток на качество обслуживания, вначале опубликованная в соцсетях, а затем растиражированная в СМИ.

Главврач Сергей Сукманюк начал с общей информации о работе медучреждения. Он напомнил, что перинатальный центр Псковской области был открыт в 1989 году и первоначально предназначался для жителей только областного центра и Псковского района. Однако сегодня в центре проходит более 60 процентов от всех родов в регионе. Приезжают будущие мамочки из каждого района, причиной чему не только оптимизация родильных отделений в глубинке, но и специализация центра. Сюда направляют женщин, которым предстоят роды с тяжелой патологией плода, преждевременные роды и тому подобные нестандартные ситуации.

В перинатальном центре располагается единственное в области отделение детской реанимации, которое успешно справляется со своей задачей. Псковские специалисты успешно выхаживают малышей весом от 500 граммов. Также псковичи оказывают удалённые консультационные услуги своим коллегам в межрайонных роддомах.

Объёмы серьёзные. В прошлом году в центре приняли роды у 4129 пациенток. Главный показатель, на который ориентируются врачи, страшен - младенческая смертность. Полностью свести её к нулю не удаётся, однако, по Псковской области цифра составляет 4,7 промилле, то есть, 47 смертей на 10 000 новорождённых. Это почти в два раза меньше общероссийского показателя. При этом учитываются все малыши в возрасте до 1 года. Дома умерли 40% детей, то есть, если вычесть ещё и эти цифры, то Псковская область может сравниться с развитыми европейскими странами.

Перспективы тоже известны. Силами корпорации Ростех и с участие кредитных средств от этой компании достраивается новый корпус перинатального центра. Помимо очевидных преимуществ в виде комфортных палат, больших служебных помещений и современного оборудования, главной новинкой станет отделение второго этапа выхаживания новорождённых. Иначе говоря, тех малышей, которые сегодня долечиваются в детской областной больнице, будут ставить на ноги, если, конечно, можно так сказать про маленьких человечков нескольких месяцев от роду, специалисты самого перинатального центра.

От разговора о делах и планах, перешли к неприятному инциденту. Сергей Сукманюк отметил, что после публикации Псковской Ленты Новостей изучением ситуации занялся областной комитет по здравоохранению. По факту проходит ведомственная проверка, результаты которой будут оглашены. Вместе с тем главврач воспользовался возможностью рассказать и о своём видении проблемы. Он рассказал участникам встречи, что коллектив болезненно отреагировал на не слишком конструктивную критику и анонимные комментарии, массово появившиеся в псковских электронных СМИ.

«Я сам за большое количество лет работы не встречался с такими фактами, как нецензурная брань акушерки в адрес пациентки. Что действительно видел, и что имело место быть - это применение физической силы врачами-хирургами в приёмных покоях, в отношении пьяных и нарушающих порядок пациентов. Но и по этим случаями всегда проходили проверки и принимались решения», - отметил Сергей Юрьевич. И добавил, что огульное охаивание медицины приведёт лишь к тому, что к людям в белых халатах в обществе будет сформировано неадекватное отношение.

Ответом на эти слова врача стало эмоциональное выступление Светланы Петровой, которая является председателем областной организации «Дети - наше будущее». Она обрушилась на эскулапов с суровой критикой, заявив, что сама четыре раза рожала в Пскове и всякий раз сталкивалась с грубостью и оскорблениями со стороны персонала.

«Нас унижают, сравнивают с грязью в стенах роддома. Все мои знакомые ездят рожать в Остров, в эту затрапезную деревню, чтобы только не слышать вашего хамства», - воскликнула госпожа Петрова.

Её тут же поддержала юристка-правозащитница Ольга Кутузова, инициировавшая кампанию против псковского перинатального центра в соцсетях. Она объявила, что на призыв написать жалобу в адрес медучреждения получила уже более 90 сообщений. «Это не просто жалобы, это мольбы о помощи. Постоянное хамство, сотрудники обсуждают, какие у нас грязные ноги и немытые волосы! Бесчеловечное отношение… Мы приходим к вам, как к богу, а попадаем в ад. Роды напоминают рулетку, когда качество услуг зависит от того, на какую смену попадёшь», - не менее эмоционально восклицала Ольга Сергеевна. И добавила, что из 90 потенциальных жалобщиц 9 согласились написать заявления в Следственный комитет или прокуратуру региона.

Вынужденный обиваться от обвинений Сергей Сукманюк старался сохранять спокойствие. Он согласился с тем, что проблемы есть, однако, призвал решать их в рабочем порядке. В перинатальном центре действует приёмная главврача, куда можно подать жалобу устно либо в письменном виде. По каждому факту проходит проверка, виновных наказывают.

При этом доктор предложил взглянуть и на другой аспект проблемы. А именно - на агрессию со стороны пациентов, с которой вынуждены сталкиваться врачи и медсёстры. «Мы постоянно слышим угрозы в свой адрес, нас обещают засудить, посадить, ко мне в кабинет врываются родственники пациенток и нетрезвые мужья, - пожаловался главврач. - Такими темпами мы придёт к тому, что врачей начнут просто избивать. Такие случаи уже происходили в областной больнице. Что же, мы тоже можем раздувать скандал по каждому происшествию».

Действительно, получается так, что довольные пациенты, в том числе и те, которым спасли жизнь, считают, что всё в порядке вещей. Они помалкивают. Дескать, врач сделал свою работу, за что ему говорить спасибо или писать благодарности? Их не видно и не слышно. Однако один человек из тысячи, который был чем-то недоволен и ушёл озлобленным - по поводу, либо без повода - сразу же оказывается на виду. А с учётом современных средств коммуникации раздуть шумиху не так уж и сложно, было бы желание.

Разговор в конструктивное русло попытался перевести другой общественник, фельдшер Иван Васильев. Он признал, что среди его знакомых мнения разделились. Одни полностью довольны качеством обслуживания в псковском роддоме, другие посылают в адрес учреждения всяческие проклятия. Общественник спросил главврача, как коллега коллегу, насколько сейчас перинатальный центр испытывает дефицит кадров? Не возникают ли проблемы от того, что излишне заоптимизировали районную медицину, и в Пскове врачи перерабатывают, а оттого и эмоционально выгорают? И, наконец, не пора ли ввести здоровую конкуренцию, чтобы в Пскове появилось два роддома, и роженицы могли сами выбирать, куда им обращаться?

Сергей Сукманюк ответил, что говорить о какой-то непосильной нагрузке на персонал нельзя. Количество родов в Псковской области, как и по стране в последнее время сокращается. За прошлый год спад составил 15 процентов. Вместе с тем, благодаря помощи областных властей, удалось заманить квартирами и подъёмными редких специалистов, например, врачей в детской реаниматологии. Что же касается конкуренции, то здесь ответ доктора был отрицательным. Дескать, сама по себе она, конечно, штука полезная, однако, в Пскове открытие второго перинатального центра, как независимого юрлица неоправданно - не те объёмы. Затраты на оборудование и комплектацию с нуля будут для бюджета непосильным бременем, при том, что острой потребности в этом нет.

Коснулись участники и такой больной темы, как сокращение родильных отделений в районах. У Сергея Юрьевича и тут нашлось, чем крыть. Сократили маломощные, не обеспеченные кадрами отделения, где врачи вынужденно теряли квалификацию из-за небольшого объёма работы. Теперь «сложные» пациентки, у которых могли бы возникнуть проблемы в районах, попадают в руки псковских профессионалов с высокой квалификацией. Ну, а сокращение цифр младенческой смертности стали показателем правильного курса.

Вскоре главврачу пришлось откланяться - с одного совещания нужно бежать на другое, от общественников - к строителям. Члены общественного совета попали в заботливые руки сотрудников перинатального центра, которые провели экскурсию по отделению, а также предоставили возможность пообщаться с роженицами и персоналом.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей