Саженцы елей стали подарком родным Великим Лукам от депутата Госдумы Александра Козловского

Саженцы елей, которые высадили сегодня возле воинского мемориального захоронения депутаты Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», стали подарком родному городу от депутата Государственной Думы Александра Козловского, который регулярно оказывает помощь в реализации различных проектов по благоустройству.

«Каждый человек должен оставить после себя добрый след, - считает депутат городской думы, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. - Тем более, что посадка таких благородных деревьев, как декоративные ели - дело действительно полезное. Думаю, что со временем из высаженных сегодня елей вырастет красивая аллея, которая будет радовать глаз великолучан».

«Совсем скоро, 16 октября, стартует осенний месячник по благоустройству, и в преддверии этого события мы, депутаты от «Единой России», дружно решили провести такую акцию, – отметила депутат и директор детского сада № 26 Ирина Мозговкина. – Таким образом мы не только делаем эту территорию красивее, но и отдаем дань памяти павшим в боях за город воинам. Это придало нам всем особый настрой, и я счастлива, что участвую в этом мероприятии».

«Как отмечают специалисты, елки здесь приживутся, – говорит депутат городской думы, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. – Считаю, что идея посадить именно эти деревья очень хорошая, это именно то, что нужно в этом знаковом для великолучан месте».

Евгений Шумайлов помогает обустраивать территорию у братского кладбища уже в третий раз, он постоянный участник городских субботников, как и Сергей Федосеев.

На вопрос, не жалко ли времени и сил на посадку деревьев, Сергей Федосеев отвечает: «Конечно, нет, ведь это делается даже не на годы, а на десятилетия. Это память, которая останется нашим детям и внукам. Мы видим, какие прекрасные голубые ели растут возле памятника Матросову и краеведческому музею, и я надеюсь, что здесь со временем будет так же красиво».

Фото Александра Воробьева, Натальи Афониной.

Источник: Псковская Лента Новостей