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Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

В рамках осеннего месячника по благоустройству депутаты Великолукской городской Думы посадили голубые ели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, аллея из голубых елей, благодаря депутатам, появилась у...2



Саженцы елей стали подарком родным Великим Лукам от депутата Госдумы Александра Козловского

11.10.2017 16:03 ПЛН, Псков

Саженцы елей, которые высадили сегодня  возле воинского мемориального захоронения депутаты Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», стали подарком родному городу от депутата Государственной Думы Александра Козловского, который регулярно оказывает помощь в реализации различных проектов по благоустройству.

«Каждый человек должен оставить после себя добрый след, - считает депутат городской думы, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. - Тем более, что посадка таких благородных деревьев, как декоративные ели - дело действительно полезное. Думаю, что со временем из высаженных сегодня елей вырастет красивая аллея, которая будет радовать глаз великолучан».

«Совсем скоро, 16 октября, стартует осенний месячник по благоустройству, и в преддверии этого события мы, депутаты от «Единой России», дружно решили провести такую акцию, – отметила депутат и директор детского сада № 26 Ирина Мозговкина. – Таким образом мы не только делаем эту территорию красивее, но и отдаем дань памяти павшим в боях за город воинам. Это придало нам всем особый настрой, и я счастлива, что участвую в этом мероприятии».

«Как отмечают специалисты, елки здесь приживутся, – говорит депутат городской думы, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. – Считаю, что идея посадить именно эти деревья очень хорошая, это именно то, что нужно в этом знаковом для великолучан месте».

Евгений Шумайлов помогает обустраивать территорию у братского кладбища уже в третий раз, он постоянный участник городских субботников, как и Сергей Федосеев.

На вопрос, не жалко ли времени и сил на посадку деревьев, Сергей Федосеев отвечает: «Конечно, нет, ведь это делается даже не на годы, а на десятилетия. Это память, которая останется нашим детям и внукам. Мы видим, какие прекрасные голубые ели растут возле памятника Матросову и краеведческому музею, и я надеюсь, что здесь со временем будет так же красиво».

Фото Александра Воробьева, Натальи Афониной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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