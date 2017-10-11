Подписан акт готовности «Псковэнерго» к зиме

11 октября состоялось подписание акта готовности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» к предстоящей зиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, этому предшествовала комплексная проверка энергокомпании комиссией, в состав которой вошли представители Северо-Западного управления Ростехнадзора, ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Системный оператор ЕЭС», регионального управления технадзора ПАО «Россети» и ГУ МЧС России по Псковской области. Работу комиссии возглавлял заместитель главного инженера по эксплуатации МРСК Северо-Запада Виктор Абаимов.

Члены комиссии оценивали сроки и качество выполнения графиков обследований и ремонта оборудования, укомплектованность аварийного запаса материалов, степень подготовки персонала к ведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, проведение противоаварийных тренировок и т. д.

Вручая документ директору «Псковэнерго» Константину Михайлову председатель комиссии Виктор Абаимов подтвердил, что коллектив предприятия провёл тщательную техническую и организационную работу, которая призвана обеспечить надежное электроснабжение потребителей региона в зимних условиях. По итогам инспектирования он, в частности особо отметил масштабную работу персонала филиала по расчистке трасс ЛЭП и высоко оценил качество работы диспетчерских служб на всех уровнях управления сетью «Псковэнерго», начиная с самых отдаленных РЭС и заканчивая Центром управления сетями. Это подтвердила и вчерашняя общесетевая противоаварийная тренировка, когда при ликвидации сложных технологических нарушений на ключевых объектах региональной энергосистемы переключения в сетях и перераспределение нагрузки были произведены максимально оперативно, а социально-значимые потребители были запитаны от резервных источников электроснабжения на период восстановления нормальной схемы сети в предельно сжатые сроки.

Заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Игорь Куроплин подтвердил, что на сегодняшний день производственные отделения электрических сетей «Псковэнерго» выполнили в установленные сроки все предписания уполномоченного органа государственного контроля и надзора. В общей сложности филиалом было исполнено 336 мероприятий по устранению замечаний ведомства.

Подготовка к зиме «Псковэнерго» предполагала в первую очередь реализацию масштабной ремонтной программы. С начала 2017 года в электросетевом хозяйстве региона было отремонтировано свыше 3,1 тыс. км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ с заменой 1246 опор и 11 377 изоляторов, 942 подстанций распределительной сети 10/0,4 кВ и 30 подстанций 35-110 кВ. Кроме того, произведена расчистка 4, 3 тыс. га просек в охранных зонах воздушных линий.

Для проведения ремонтных работ при возникновении нарушений электроснабжения в «Псковэнерго» подготовлены 97 аварийно-восстановительных и 13 мобильных бригад, способных оказывать помощь за пределами своих сетевых районов. Они оснащены аварийными осветительными установками «Световая башня» для обеспечения работ в ночное время и в общей сложности 149 единицами техники. Кроме того, в арсенале энергетиков имеются гусеничные снегоболотоходы, снегоходы «Тайга» и «Буран», трактора, автоподъемники и полуприцепы-тяжеловозы, 46 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 2375 кВт.

В соответствии с графиком проведены все запланированные совместные учения и тренировки по тематике, связанной с выполнением аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур и подключению резервных источников электроснабжения.

Напомним, что предприятия электросетевого комплекса России традиционно подводят основные итоги своей деятельности в преддверии зимы. Подписание акта готовности является свидетельством того, что производственные отделения «Псковэнерго» выполнили все основные и дополнительные требования по подготовке к безаварийной работе в зимних условиях.

Источник: Псковская Лента Новостей