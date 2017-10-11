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Псковских депутатов просят поддержать изменения в Градостроительный кодекс РФ

11.10.2017 16:19 ПЛН, Псков

В областное Собрание поступила законодательная инициатива Законодательного собрания Ленинградской области о проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, коллеги из соседнего региона просят псковских парламентариев поддержать разработанный ими законопроект, направленный на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечения понимания населением документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
 
Как указано в пояснительной записке к проекту закона, многочисленные обращения граждан свидетельствуют о сложности для понимания документов территориального планирования, размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Для изучения таких документов требуются специальные знания и разъяснения специалистов. Те же граждане, которые не имеют доступа к сети «Интернет» – а это в основном люди старшего поколения – вообще лишены возможности узнать об утверждении генерального плана поселения, на территории которого они проживают, а также о внесении в этот документ каких-либо изменений.
 
В связи с этим депутаты Ленинградской области предложили установить в федеральном законодательстве обязанность уполномоченных органов местного самоуправления поселений и городских округов оповещать население на официальных сайтах и в официальных печатных СМИ о возможности ознакомления с утвержденными генеральными планами и материалами по их обоснованию в виде карт, а также сообщать о месте размещения документов с указанием конкретного адреса. Эти действия должны быть совершены в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения градостроительных документов.
 
Кроме того, предполагается, что граждане вправе сами обратиться с просьбой об ознакомлении с генпланом и своевременно получить всю интересующую информацию.
 
Региональные законодатели убеждены, что принятие законопроекта приведет к уменьшению количества жалоб, поступающих в результате непонимания и невозможности ознакомления населения с изменениями, вносимыми в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, городских округов, и к решению споров между заинтересованными лицами.  
 
Инициатива направлена на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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