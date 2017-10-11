Псковских депутатов просят поддержать изменения в Градостроительный кодекс РФ

В областное Собрание поступила законодательная инициатива Законодательного собрания Ленинградской области о проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, коллеги из соседнего региона просят псковских парламентариев поддержать разработанный ими законопроект, направленный на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечения понимания населением документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, многочисленные обращения граждан свидетельствуют о сложности для понимания документов территориального планирования, размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Для изучения таких документов требуются специальные знания и разъяснения специалистов. Те же граждане, которые не имеют доступа к сети «Интернет» – а это в основном люди старшего поколения – вообще лишены возможности узнать об утверждении генерального плана поселения, на территории которого они проживают, а также о внесении в этот документ каких-либо изменений.

В связи с этим депутаты Ленинградской области предложили установить в федеральном законодательстве обязанность уполномоченных органов местного самоуправления поселений и городских округов оповещать население на официальных сайтах и в официальных печатных СМИ о возможности ознакомления с утвержденными генеральными планами и материалами по их обоснованию в виде карт, а также сообщать о месте размещения документов с указанием конкретного адреса. Эти действия должны быть совершены в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения градостроительных документов.

Кроме того, предполагается, что граждане вправе сами обратиться с просьбой об ознакомлении с генпланом и своевременно получить всю интересующую информацию.

Региональные законодатели убеждены, что принятие законопроекта приведет к уменьшению количества жалоб, поступающих в результате непонимания и невозможности ознакомления населения с изменениями, вносимыми в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, городских округов, и к решению споров между заинтересованными лицами.

Инициатива направлена на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей