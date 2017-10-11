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Псковский молодежный профактив присоединился к акции солидарной поддержки профкома компании «Пэкэджинг Кубань»

11.10.2017 16:26 ПЛН, Псков

Молодые профсоюзные активисты из Псковской области поддержали акцию солидарности с профкомом компании «Пэкэджинг Кубань» (Тимашевск, Краснодарский край), руководство которой выступило перед профсоюзным комитетом предприятия со следующим пакетом предложений: урезать доплаты, отменить соцпакет, не проводить индексацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в то же время, сам переговорный процесс затягивается всеми возможными способами, а работников принуждают к выходу из профсоюза.
 
 
Как рассказал председатель профкома Александр Селезнев, в прошлом году профсоюзная организация пошла навстречу руководству, временно отказавшись от требований индексации зарплат в связи с трудным экономическим положением предприятия. К коллективному договору было заключено соответствующее дополнительное соглашение. Однако, когда спустя полгода профком направил работодателю предложение о начале новых коллективных переговоров, ответа от администрации не поступило. На повторное письмо работодатель все же откликнулся, предложив работникам в новой версии колдоговора отказаться не только от индексации, но и от соцпакета. В частности, речь идет об отмене различных доплат, компенсации за питание и даже повышенных выплат за работу в вечернее и ночное время.
 
В связи с этим профсоюз АПК обратился за поддержкой ко всем профсоюзным активистам.
 
Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Андрей Стегний заявил, что молодые профактивисты абсолютно поддерживают законные требования профкома компании «Пэкэджинг Кубань». «Сегодня свою поддержку работникам предприятия выразили члены нашего совета и другие молодые профактивисты. Также о готовности проявить солидарность заявили представители областной организации профсоюза работников здравоохранения, областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Мы считаем, что сокращение социального пакета, предусмотренного в прежнем коллективном договоре, не допустимо. Не допустимо и давление на профсоюзный актив», - добавил Андрей Стегний.

Источник: Псковская Лента Новостей



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