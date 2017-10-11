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Более дюжины незадекларированных смартфонов под видом обыкновенной ручной клади пытались провезти через псковскую границу

11.10.2017 16:41 ПЛН, Псков

В начале недели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки провоза незадекларированной продукции через государственную границу.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, оба случая произошли в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» 10 и 11 октября. В легковых автомобилях, следующих на въезд в Российскую Федерацию, были выявлены товары, укрытые от контролирующих органов. По предварительной оценке общая стоимость находок составила более полумиллиона рублей.
 
 
В первом случае 39-летний гражданин Российской Федерации попытался ввезти в нашу страну более дюжины незадекларированных смартфонов под видом обыкновенной ручной клади, на которую, как он надеялся, пограничники не обратят внимания.
 
 
На следующее утро, на въезд в Российскую Федерацию прибыл гражданин Германии 1954 года рождения на легковом автомобиле, в обшивке левой стенки которого был обнаружен специально оборудованный тайник. В ходе досмотра из тайника была извлечена алкогольная продукция, продукты питания и медицинские препараты.
 
 
На данный момент товар изъят и передан сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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