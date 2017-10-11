Всероссийские проверочные работы по русскому языку пройдут 12 октября для второклассников

Всероссийские проверочные работы по русскому языку пройдут 12 октября для учащихся вторых классов во всех регионах России. В них примет участие более 32 тысяч школ – около 60% школ в каждом из регионов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Рособрнадзора, задания диагностической работы, которую предстоит выполнить школьникам, проверяют уровень владения базовыми навыками правописания и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

В рамках проверочной работы проверяется умение второклассников безошибочно и аккуратно списывать предложения неосложненного текста. Также учащиеся должны продемонстрировать умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, использовать алфавит для поиска нужной информации в словаре.

Кроме того в рамках работы проверяется умение распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, умение делить слова на слоги, распознавать место переноса слова.

Также учащимся предстоит продемонстрировать умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также умение употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.

Источник: Псковская Лента Новостей