Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в госсобственности, объявлен в Псковской области

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, состоится 13 ноября в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Некрасова 23 (Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды).
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности.
Срок договора аренды лесного участка – 49 лет, вид использования лесов – заготовка древесины.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично либо через своего уполномоченного представителя) заявку согласно представленной в документации об аукционе форме.
Прием заявок осуществляется с 11 по 25 октября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова 23, Госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, кабинет №1а (первый этаж). Время работы с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница).
При подаче заявки заявитель или его уполномоченный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок.
Договор аренды лесного участка по результатам аукциона заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru, при этом стороны подписывают договор аренды в течение десяти рабочих дней по истечении вышеуказанного срока.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской федерации http://www.torgi.gov.ru.
Информацию об аукционе можно получить в лесном отделе комитета или по телефону 68-66-44.
Источник: Псковская Лента Новостей