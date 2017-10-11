Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в госсобственности, объявлен в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, состоится 13 ноября в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Некрасова 23 (Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды).

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности.

Срок договора аренды лесного участка – 49 лет, вид использования лесов – заготовка древесины.

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично либо через своего уполномоченного представителя) заявку согласно представленной в документации об аукционе форме.

Прием заявок осуществляется с 11 по 25 октября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова 23, Госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, кабинет №1а (первый этаж). Время работы с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница).

При подаче заявки заявитель или его уполномоченный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок.

Договор аренды лесного участка по результатам аукциона заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru, при этом стороны подписывают договор аренды в течение десяти рабочих дней по истечении вышеуказанного срока.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской федерации http://www.torgi.gov.ru.

Информацию об аукционе можно получить в лесном отделе комитета или по телефону 68-66-44.

Источник: Псковская Лента Новостей