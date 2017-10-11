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В Великих Луках иностранцы, которые получили гражданство РФ, приняли присягу

11.10.2017 17:29 ПЛН, Псков

Сегодня, 11 октября, в Великих Луках иностранные граждане, которые получают гражданство РФ, торжественно приняли присягу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, граждане, принимая гражданство Российской Федерации, клялись соблюдать Конституцию и Законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
 
 
Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов ввел президент Владимир Путин.
 
 
После торжественной присяги граждане получили паспорта.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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