В Великих Луках иностранцы, которые получили гражданство РФ, приняли присягу

Сегодня, 11 октября, в Великих Луках иностранные граждане, которые получают гражданство РФ, торжественно приняли присягу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, граждане, принимая гражданство Российской Федерации, клялись соблюдать Конституцию и Законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов ввел президент Владимир Путин.

После торжественной присяги граждане получили паспорта.

Источник: Псковская Лента Новостей