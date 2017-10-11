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Подать заявление в ЗАГС онлайн станет проще

11.10.2017 19:12 ПЛН, Псков

Госдума приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается сократить перечень документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

«Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака, одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов», - отмечается в сопроводительных материалах к проекту.

Согласно действующему закону, желающие вступить в брак вынуждены предъявлять указанные документы дважды: сначала в отсканированном виде, а затем - при личной явке в орган ЗАГС - в оригинале. Как отмечают авторы инициативы, сканирование избыточно, так как не гарантирует неизменности документа (т. е. отсканированный документ не является юридически значимым источником сведений), а также нагружает инфраструктуру передачи данных. Содержащиеся в заполненном онлайн заявлении сведения будут проверяться при личной явке граждан.

Подавать заявление в ЗАГС в электронном виде следует заранее - от одного до шести месяцев до желаемой даты регистрации брака. Чтобы забронировать дату, время и отделение ЗАГС, где пройдет церемония, потребуется указать СНИЛС жениха и невесты, их паспортные данные и, при необходимости, документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака.

Источник: Псковская Лента Новостей



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