ОНФ предлагает ужесточить требования к мусорным полигонам.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают пересмотреть требования к санитарно-защитным зонам (СЗЗ) вокруг полигонов, на которых складируются отходы, в том числе строительные и коммунальные. Свои предложения активисты ОНФ направят в Роспотребнадзор.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, реформа в сфере обращения с отходами должна проводиться комплексно и не только стимулировать внедрение новых подходов (таких как раздельный сбор и глубокая переработка), но и гармонизировать существующие нормы и стандарты, в том числе относящиеся к установлению санитарно-защитных зон вокруг полигонов.

«В настоящее время размер полигона ТКО напрямую не влияет на размер его санитарно-защитной зоны, то есть занимает полигон 1 га или 100 га – применяются одни и те же санитарные требования, и его СЗЗ будет равна 500 м. К сожалению, мы неоднократно сталкивались с ситуациями неоднозначной интерпретации размеров санитарно-защитных зон. На небезызвестном полигоне ТБО «Кулаковский» в Московской области местные чиновники с постоянным упорством сообщали нам, что школа в деревне Манушкино находится ровно в 501 м от полигона, несмотря на то, что в реальности это расстояние составляло около 400 м. К сожалению, чем меньше размер санитарно-защитные зоны – тем проще манипулировать с цифрами относительно таких зон», - отметил Гутенев.

Он подчеркнул, что нередко санитарно-защитные зоны полигонов устанавливаются не вокруг полигона с радиусом строго в 500 м, но и с некоторыми исключениями.

«Мы предлагаем установить дифференцированный подход к созданию санитарных зон. Например, для полигонов размером до 10 га минимальная санитарно-защитная зона должна быть размером в 1 км, для полигона размером в 10 га – 1,5 км и дальше по нарастающей. Свои предложения по изменению размеров санитарно-защитной зоны мы направим в Роспотребнадзор», - резюмировал Владимир Гутенев.

Источник: Псковская Лента Новостей