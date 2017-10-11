В Тверской области установят памятник Су-27

Истребитель Су-27 установят в качестве памятника на перекрестке трех дорог у города Бологое (Тверская область) – в знак благодарности летчикам, «защитникам неба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора общественной организации «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.

Собеседник агентства отметил, что министерство обороны РФ уже не раз по просьбе возглавляемой им общественной организации делало Бологому «подарки» в виде техники для памятных экспозиций – в частности, боевые машины, зенитку.

«В прошлом году 20 мая 2016 года вышел приказ министра обороны о безвозмездной передаче нам самолета для создания мемориала в городе Бологое … Учитывая, что мы сейчас выполняем боевые задачи в Сирии, наши летчики успешно работают в Сирии, мы посвящаем памятник защитникам неба, с благодарностью за мир нашему дому», — прокомментировал собеседник.

В электронных СМИ и соцсетях появились фотографии места, где будет установлен самолет. Там видно, что рядом располагается автозаправка. Садовников отметил, что АЗС находится примерно в 60 метрах от постамента и не мешает мемориалу так же, как и он ей.

«Общественность города, архитекторы, почетные граждане и депутаты считают, что это очень красивое место для памятника – на въезде в город, на перекрестке трех дорог, этот самолет видно с разных сторон, к нему удобно подъезжать. Надеюсь, что в скором времени там будут фотографироваться свадьбы», — сказал собеседник.

Вскоре, по его словам, у мемориала появится подсветка, рядом – скамейки, чтобы люди могли отдохнуть.

Источник: Псковская Лента Новостей