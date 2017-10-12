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Пресс-секретаря Роскомнадзора обвинили в мошенничестве

12.10.2017 08:12 ПЛН, Псков

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава правового отдела службы Борис Едидин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщает snob.ru со ссылкой на анонимный источник, «знакомый с ситуацией». Официально эта информация пока не подтверждена

Ампелонскому и Единину предъявили обвинения по 4-й части 159-й статьи УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). О сути дела источник издания не сообщил.

На сайте Чертановского суда Москвы опубликована карточка дела, в которой сказано, что 5 октября суд отказался арестовать Ампелонского В. В. Кроме того, на сайте суда есть карточка дела, возбужденного против Весельчакова А. В. Источник vc.ru утверждает, что речь идет о главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове, который сейчас находится под домашним арестом. В чем его обвиняют, в карточке не уточняется. Источник издания утверждает, что Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе неделю. «Медуза» пишет, что телефон Ампелонского выключен, сам чиновник несколько дней не отвечает на сообщения в фейсбуке.

Следственный комитет действительно возбудил и расследует уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на слова анонимного источника. Собеседник сказал, что знает о трех подозреваемых по одному делу. В пресс-службе Роскомнадзора отказались комментировать вопросы издания по существу.

10 октября анонимный канал в Telegram «Опер слил» сообщил об обысках, которые прошли «Главном радиочастотном центре», который подведомственен Роскомнадзору. Связаны ли эти обыски с делом руководителей Роскомнадзора, пока неизвестно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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