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Сто тысяч противников «Матильды» попросят президента не допустить показа фильма

12.10.2017 08:38 ПЛН, Псков

Сегодня участники общественного движения «Царский крест», выступающие против «Матильды», обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения «кощунственному фильму».

Противники фильма заявили, что в 13.00 по московскому времени принесут обращение от ста тысяч верующих, оскорбленных «надругательством над святыми», в приемную администрации президента.

В заявлении указано одно главное требование: «защитить конституционные права православных граждан и православные святыни путем отзыва прокатного удостоверения кощунственного и антироссийский фильм режиссера А. Учителя «Матильда»».

Недавно прошла акция по передаче подписей патриарху Кириллу с просьбой поддержать верующих в борьбе против фильма.

Источник: Псковская Лента Новостей



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