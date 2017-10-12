Сто тысяч противников «Матильды» попросят президента не допустить показа фильма

Сегодня участники общественного движения «Царский крест», выступающие против «Матильды», обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения «кощунственному фильму».

Противники фильма заявили, что в 13.00 по московскому времени принесут обращение от ста тысяч верующих, оскорбленных «надругательством над святыми», в приемную администрации президента.

В заявлении указано одно главное требование: «защитить конституционные права православных граждан и православные святыни путем отзыва прокатного удостоверения кощунственного и антироссийский фильм режиссера А. Учителя «Матильда»».

Недавно прошла акция по передаче подписей патриарху Кириллу с просьбой поддержать верующих в борьбе против фильма.

Источник: Псковская Лента Новостей