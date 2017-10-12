Сто тысяч противников «Матильды» попросят президента не допустить показа фильма

Общество
Фотофакт
Культура
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Сегодня участники общественного движения «Царский крест», выступающие против «Матильды», обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения «кощунственному фильму».
Противники фильма заявили, что в 13.00 по московскому времени принесут обращение от ста тысяч верующих, оскорбленных «надругательством над святыми», в приемную администрации президента.
В заявлении указано одно главное требование: «защитить конституционные права православных граждан и православные святыни путем отзыва прокатного удостоверения кощунственного и антироссийский фильм режиссера А. Учителя «Матильда»».
Недавно прошла акция по передаче подписей патриарху Кириллу с просьбой поддержать верующих в борьбе против фильма.
Источник: Псковская Лента Новостей