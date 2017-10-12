Правительство обсудит ужесточение ответственности за фальсификацию отчетности финорганизаций

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за фальсификацию документов учета и отчетности финансовых организаций, вводящий наказание за подделку отчетности в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой, пишет «Интерфакс».

Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 172.1 Уголовного кодекса РФ и статью 160.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ» разработан Минюстом во исполнение подпункта «а» пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

Статья 172.1 УК, вводящая уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, вступила в силу в августе 2014 года. Сейчас максимальное наказание за подделку отчетности - лишение свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

ЦБ признавал, что эта норма не очень активно работает. Привлечь банкиров к ответственности можно только в том случае, если ЦБ предъявил требование об устранении недостоверности отчетности, но банк это требование не выполнил. Как правило, банкиры до этого не доводят, и у кредитной организации просто отзывается лицензия. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что необходимо наказывать банкиров за сам факт фальсификации отчетности.

Законопроектом предлагается дополнить статью 172.1 УК РФ нормой, которой будет установлено наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Первоначальная версия поправок в УК предусматривала более жесткое наказание за фальсификацию отчетности в составе группы лиц - до 10 лет лишения свободы.

Введение этой нормы позволит суду назначать наказание с учетом степени общественной опасности деяния и личности виновного, обеспечит индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности.

Ранее источники «Интерфакса» говорили, что поправки также увеличивают минимальный штраф за фальсификацию отчетности до 500 тыс. рублей с нынешних 300 тыс. рублей. А наказание в виде принудительных работ теперь будет обязательно сопровождаться лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (сейчас это опционально). Кроме того, Минюст предлагал увеличить до 6 лет максимальный срок лишения свободы за подделку финансовых документов.

Более того, уголовную ответственность за фальсификацию отчетности также предлагается распространить на случаи, когда реестродержатели и депозитарии предоставляют данные о ценных бумагах, которых в наличии нет, и на случаи так называемых забалансовых вкладов, то есть вкладов, которые некоторые банки собирали с населения без отражения в отчетности.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Статью 160.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ «Меры по обеспечению гражданского иска», устанавливающую, что в случае совершения преступления, которым причинен имущественный вред, следователь или дознаватель обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого или обвиняемого либо лиц, несущих ответственность за вред, причиненный подозреваемым или обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

Действие статьи предлагается распространить на случаи, когда за совершенное преступление предусмотрена конфискация имущества либо наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания.

При этом предполагается, что меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые несут ответственность за причиненный им вред, а также меры по наложению ареста на имущество должны быть приняты следователем или дознавателем незамедлительно.

Источник: Псковская Лента Новостей