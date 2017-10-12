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Зампрокурора области проведет прием граждан в Дно

12.10.2017 10:06 ПЛН, Псков

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 13 октября проведет личный прием граждан в прокуратуре Дновского района.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, прием пройдет по адресу: Дно, ул. Космонавтов, д. 84, с 15.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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