Валерий Павлов предложил проводить местные этнографические диктанты в Псковской области

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов предложил проводить местные этнографические диктанты в регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной акции «Большой этнографической диктант».
По его мнению, Псковской области нужно проводить региональные диктанты, привлекать к ним людей с ограниченными возможностями здоровья, например, инвалидов-колясочников, и общественные организации. «Тогда легче будет готовиться и к всероссийским акциям», - уверен он.
Напомним, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул.Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».
В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.
Источник: Псковская Лента Новостей