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26 одаренных студентов-сирот Псковской области поддержат в этом учебном году голландские благотворители

12.10.2017 11:36 ПЛН, Псков

Помощники из благотворительного фонда «прямой Русланд» (Нидерланды) в наступившем учебном году вновь поддержат 26 одаренных студентов-сирот Псковской области в рамках программы постинтернатного сопровождения выпускников детских социальных учреждений региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения Детского фонда, стипендиальный проект призван материально и морально поддерживать выпускников сиротских учреждений, а также тех студентов, которые по тем или иным причинам попали в крайне сложную жизненную ситуацию.

Благодаря возможности получать именную образовательную стипендию в размере 85 евро у лишенных родительской поддержки ребят не только появляется стимул достигать лучших результатов в учебе, но и развиваться разносторонне, профессиональные курсы проходить, не отвлекаясь на дополнительные заработки. Помимо финансовой поддержки также ведется комплексное психосоциальное сопровождение стипендиатов, в рамках которого сотрудники Детского фонда помогают им в преодолении трудностей взрослой жизни и решении различных жизненных вопросов.

Во главе со своим президентом Хансом Вроником голландский благотворительный фонд «Русланд прямой», основанный в 1996 году, вместе с командой филантропов на протяжении многих лет оказывает существенную поддержку сиротским учреждениям Псковской области, регулярно финансируя значимые социальные проекты по улучшению условий жизни и обучению их воспитанников. Кроме того, с января 2006 года «Русланд» присоединился к стипендиальному проекту Детского фонда, тем самым поддерживая еще и выпускников школ-интернатов и детских домов Псковской области, которые хотят получить достойное образование и в дальнейшем реализовать себя в жизни.

В прошедшем учебном году выпускниками стипендиального проекта Детского фонда, поддержанного голландскими помощниками, стали 16 студентов, успешно окончивших различные образовательные учреждения. Один из стипендиатов благодаря поддержке решился повысить уровень образования в новом учебном году и поступил в магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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