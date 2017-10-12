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Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отправили под домашний арест

12.10.2017 11:38 ПЛН, Псков

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин помещены под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина, Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 07.11.2017 года», - сообщили в суде.

По данным Ежова, представители Роскомнадзора подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Накануне суд отказался арестовывать пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина, они были отпущены под подписку о невыезде.

Источник: Псковская Лента Новостей



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