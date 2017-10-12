Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отправили под домашний арест

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин помещены под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.
«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина, Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 07.11.2017 года», - сообщили в суде.
По данным Ежова, представители Роскомнадзора подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Накануне суд отказался арестовывать пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина, они были отпущены под подписку о невыезде.
Источник: Псковская Лента Новостей