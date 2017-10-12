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3 ноября псковичи смогут написать Большой этнографический диктант онлайн

12.10.2017 12:11 ПЛН, Псков

Псковичи смогут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» онлайн на сайте miretno.ru. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной событию, сообщила руководитель Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина.
 
Как и обычный диктант, его онлайн-версия стартует 3 ноября в 10.00. Организаторы предупреждают, что и-за большого количества желающих написать диктант в интернете программа может «подвисать».
 
По мнению доцента кафедры географии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Наталии Терениной, онлайн-написание диктанта не должно сказаться на его результативности, поскольку все равно каждый пишет диктант добровольно и только чтобы проверить себя. «Нет смысла подсматривать, интереснее думать самому. Готовое получить легко, а здесь нужно думать», - сказала она.
 
Напомним, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул.Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».
 
В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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