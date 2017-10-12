3 ноября псковичи смогут написать Большой этнографический диктант онлайн

Псковичи смогут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» онлайн на сайте miretno.ru. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной событию, сообщила руководитель Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

Как и обычный диктант, его онлайн-версия стартует 3 ноября в 10.00. Организаторы предупреждают, что и-за большого количества желающих написать диктант в интернете программа может «подвисать».

По мнению доцента кафедры географии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Наталии Терениной, онлайн-написание диктанта не должно сказаться на его результативности, поскольку все равно каждый пишет диктант добровольно и только чтобы проверить себя. «Нет смысла подсматривать, интереснее думать самому. Готовое получить легко, а здесь нужно думать», - сказала она.

Напомним, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул.Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей