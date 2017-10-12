«Морской клуб» для детей открылся в Пскове

В городе Пскове на базе отделения ДОСААФ России открылся «Морской клуб» для детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в нем будут обучать морскому делу с юных лет.

Деятельность «Морского клуба» охватывает четыре основных направления: это подготовка по специальности «управление малыми плавательными средствами», водный туризм, организация походов и экскурсий, спорт и более широкие занятия по интересам, связанным с морем и водой.

«Морской клуб» приглашает на занятия тех, кто хочет научиться вязать морские узлы, строить модели кораблей и овладеть профессией моряка.

По вопросам набора в «Морской клуб» можно обращаться по телефону 8(953)164-87-55, группа ВКонтакте https://vk.com/morskoiklyb. Занятия будут проходить по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса, 41, каб. 11.

О6учающимися «Морского клуба» могут стать мальчики и девочки, обучающиеся с 3 по 11 классы. Главные условия для зачисления: желание учиться, стремление к новому и неизведанному, любовь к романтике.

Клуб работает с 1 октября 2017 года. Прием заявлений ведется круглогодично. Обучение бесплатное.

Источник: Псковская Лента Новостей