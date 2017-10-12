В Псковском облсовпрофе проходит обучение уполномоченных по охране труда

В Псковском облсовпрофе сегодня, 12 октября, проходит очередной этап обучения уполномоченных лиц по охране труда. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

По информации главного технического инспектора труда Псковского облсовпрофа Елены Никифоровой, участие в обучении принимают 60 человек из Пскова, Псковского, Печорского, Островского и Бежаницкого районов. В основном, это представители бюджетной сферы и муниципальных предприятий, работающих в системе ЖКХ. Обучение организовано в рамках договора Псковского облсовпрофа с автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Учебный центр «Плесков». В рамках учебных занятий будут рассмотрены следующие темы: основные понятия трудового права, трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления; отличия трудового договора от договора гражданско-правового характера; коллективный договор, его содержание и структура; порядок расторжения трудового договора; основные права и обязанности работника; льготы и компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также ряд других вопросов.

Как напомнила Елена Никифорова, в 2016 году Псковский облсовпроф организовал обучение 226 уполномоченных по охране труда, в этом году очное и дистанционное обучение пройдут еще 172 представителя профсоюзных организаций Псковской области.

«Уполномоченные лица по охране труда – это представители профсоюзного комитета, которые осуществляют постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства и иных нормативно-правовых актов по охране труда. Если специалист по охране труда - штатная должность, и занимающий ее работник контролирует обеспечение работодателем безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, то уполномоченные лица по охране труда осуществляют контроль за соблюдением этих условий, выполняя, прежде всего, общественную функцию», - подчеркнула Елена Никифорова.

В настоящее время в Псковской области действуют более 600 уполномоченных по охране труда. Они осуществляют контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере безопасных условий труда: за осуществлением мер по защите от опасных и вредных производственных факторов, за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, за обязательным прохождением медицинских осмотров (при приеме на работу и периодических) и т.д. Также уполномоченные лица по охране труда включаются в состав комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, проведению специальной оценки условий труда, а при выявлении нарушений при проведении спецоценки участвуют совместно с профсоюзным комитетом в подготовке для работодателя мотивированного мнения от первичной профсоюзной организации о проведении внеплановой спецоценки.

Добавим, что по окончании обучения уполномоченные (доверенные) лица по охране труда получат удостоверения установленного образца.

Источник: Псковская Лента Новостей