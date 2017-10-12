На школьных учебниках издательства «Просвещения» появились голографические наклейки

Издательство «Просвещение» первым из крупных издательств учебной литературы начало размещать на своих изданиях голографические наклейки, являющиеся степенью защиты изданий. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник отдела по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Издательство "Просвещение"» Владимир Правоторов, данная мера является последовательным шагом издательства в работе по защите своей продукции от подделок. В течение многих лет Группа компаний «Просвещение» совместно с правоохранительными органами ведет постоянную борьбу с книжными «пиратами», очищению рынка учебной литературы от контрафакта.

Издание и распространение контрафактных учебников и учебных пособий не только нарушает законодательство об авторском праве, но и представляет серьезную опасность для здоровья школьников, поскольку в них, как правило, не соблюдаются санитарно-гигиенические требования к данной продукции. Появление голограмм на учебных изданиях – еще одна мера, препятствующая производству и распространению контрафакта.

Наклейка размером 3х2 сантиметра «Просвещение. Стандарт качества» имеет несколько степеней защиты, например, скрытое изображение - логотип «Просвещения». В рамках пилотного проекта голографические наклейки уже появились на рабочих тетрадях «Литературное чтение» для 1-4 классов М.В.Бойкиной и Л.А.Виноградской.

«Рабочие тетради являются важным дополнением к основным учебникам. Использование их в учебном процессе способствует более качественному усвоению материала, его систематизации, приобретению и закреплению практических умений и навыков, - отмечает директор по внешним коммуникациям группы компаний «Просвещение» Сергей Григоренко. - В пилотный проект по размещению голографических наклеек включены именно рабочие тетради, так как они пользуются спросом у участников образовательного процесса, и неоднократно были зафиксированы случаи их подделки».

В последние годы за подделку учебников «Просвещения» и попытки их продажи были возбуждены уголовные дела в отношении 13 граждан, по 11 из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В общей сложности предотвращен ущерб на сумму свыше 100 млн. руб.

В августе 2017 года «Просвещение» объявило о готовности выплатить вознаграждение за информацию, которая позволит пресечь деятельность книжных пиратов и послужит основанием для возбуждения уголовных дел (по ст. 146 УКРФ). Размер вознаграждения будет варьироваться в зависимости от размеров выявленного ущерба (до 10% стоимости конфискованной в результате полученной информации контрафактной литературы, но не более 500 тысяч рублей).

Для информирования граждан страны и пресечения противоправных случаев на сайте «Просвещения» открыт специальный раздел «Черная книга контрафакта», в котором можно ознакомиться со списком и отличительными признаками подделок, а также с местами распространения и выявления контрафактной продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей