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По иску прокуратуры псковскую школу №9 оборудовали пандусом

12.10.2017 12:55 ПЛН, Псков

Прокуратура города Пскова выявила нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов, для которых должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе в образовательные учреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в школе №9 им. А. С. Пушкина, где обучается ребенок, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата, не обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратура города Пскова направила в городской суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обеспечить доступность здания школы для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Требования прокурора удовлетворены. В настоящее здание школы переоборудовано надлежащим образом, в частности, установлен пандус.

Источник: Псковская Лента Новостей



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