По иску прокуратуры псковскую школу №9 оборудовали пандусом

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Прокуратура города Пскова выявила нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов, для которых должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе в образовательные учреждения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в школе №9 им. А. С. Пушкина, где обучается ребенок, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата, не обеспечен доступ для маломобильных групп населения.
В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратура города Пскова направила в городской суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обеспечить доступность здания школы для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
Требования прокурора удовлетворены. В настоящее здание школы переоборудовано надлежащим образом, в частности, установлен пандус.
Источник: Псковская Лента Новостей