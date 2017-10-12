Представители ОНФ в Псковской области обозначили повестку региональной конференции

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области на заседании регионального штаба ОНФ утвердили повестку региональной конференции Народного фронта. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, на мероприятии общественники подведут итоги работы за текущий год, определят приоритетные задачи своей деятельности на 2018 год, а также сформируют общественные предложения для органов власти.

«На конференцию мы пригласим представителей региональной и муниципальной власти, представителей общественности, СМИ. Вместе обсудим проблемы, беспокоящие жителей региона. Основой для общественных предложений станут проблемные вопросы, выявленные в ходе проведенных нами общественных мониторингов и опросов, социальные темы, с которыми граждане обращались в региональный штаб ОНФ в течение года», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

Представители Народного фронта подвели промежуточные итоги реализации проектов ОНФ в регионе. Они отметили, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты Народного фронта добились ликвидации половины выявленных несанкционированных объектов, нанесенных на карту свалок. В настоящий момент отмечено 159 свалок, убрано 77. По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» составлен рейтинг автодорог, которые получили наибольшее количество голосов пользователей, ведется контроль за качеством проведения планового ремонта, а также гарантийных участков. На сегодняшний день псковичи отметили на интерактивной карте 164 дороги общей протяженностью 126 км. В голосовании приняли участие около 3 тыс. пользователей. За текущий год ямочный ремонт был проведен на 37 дорогах, отмеченных на сайте dorogi-onf.ru, четыре дороги отремонтированы, 25 включены в план ремонта.

В ходе мониторинга благоустройства городской среды активисты ОНФ проверили порядка 50 дворов в муниципалитетах Псковской области. Выявлен ряд вопросов, связанных с критериями отбора заявок. В областном центре, чтобы попасть в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», жителям многоквартирных домов необходимо набрать не менее двух третей голосов, в Великих Луках достаточно половины. Общественники добиваются выработки единого подхода к отбору заявок.

Участники заседания отметили реализацию проекта ОНФ «Равные возможности – детям», в рамках которого в ряде муниципалитетов уже проведено 11 мероприятий из цикла «Рисовать – легко», а также мониторинги по оказанию услуг в учреждениях здравоохранения и опросов по проекту ОНФ «Народная оценка качества», по результатам которых выявлены существенные недочеты в доступности медицинской помощи. Активная работа ведется по направлению «Молодежка ОНФ», организуются встречи с представителями студенческого сообщества, молодыми людьми с активной гражданской позицией.

«Работа за год проведена большая. По ее итогам на конференции мы представим ряд новых общественных предложений, которые направим в региональные органы власти. Мы рассчитываем, что предложения Народного фронта будут приняты в работу», – отметил Козловский.

На региональной конференции ОНФ общественники подведут окончательные итоги работы за текущий год, определят приоритетные задачи на 2018 год и сформируют новые общественные предложения для органов власти.

Источник: Псковская Лента Новостей