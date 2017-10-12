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Прокуратура Пскова обязала завод «Точлит» выплатить долги по зарплатам

12.10.2017 14:03 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения прав работников АО «Завод Точлит» на своевременное получение заработной платы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что работникам предприятия не выплачена заработная плата и компенсация за задержку выплат при увольнении на общую сумму 389 тыс. рублей.

В этой связи прокуратурой города в адрес исполнительного директора АО «Завод Точлит» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Прокуратурой города мировому судье судебного участка № 42 г. Пскова направлено 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы.

Выплата заработной платы в организации и устранение нарушений закона взяты прокуратурой города на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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