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СМИ: Чиновников Роскомнадзора заподозрили в выплате незаконных надбавок к зарплате

12.10.2017 15:17 ПЛН, Псков

Уголовное дело против чиновников Роскомнадзора возбудили из-за существовавшей в ведомстве незаконной схемы получения надбавок к зарплате. Об этом со ссылкой на неназванный источник, близкий к расследованию, сообщает Business FM.

Схема, как утверждается, была создана в 2012 году, поскольку базовая зарплата сотрудников Роскомнадзора «очень небольшая». Работникам выплачивали дополнительные суммы через ФГУП «Главный радиочастотный центр». Кому именно переводили надбавки, не уточняется.

Общий ущерб от пяти лет существования схемы следствие оценивает в 20,1 миллиона рублей, добавил источник.

По информации радиостанции, глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков частично признал вину, но не согласен с тем, что был факт хищения денег.

О роли других фигурантов - пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина - ничего не сообщается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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