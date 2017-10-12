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Продолжается прием заявок на участие в новом социальном проекте «Школа молодого лидера»

12.10.2017 15:38 ПЛН, Псков

Продолжается прием заявок на участие в новом социальном проекте «Школа молодого лидера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
 
Напомним, что этот проект СОП Псковский облсовпроф реализует совместно с ПРОО «СемьЯ» с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года.
 
В проект приглашаются инициативные молодые люди со всего региона в возрасте от 18 до 35 лет, способные стать лидерами, способные внедрять и реализовывать социально значимые проекты на территории Псковской области. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.
 
В рамках проекта участники Школы пройдут обучение по таким направлениям как: эффективное взаимодействие, ораторское искусство, лидерские качества, работа в команде, конфликтология и социальное проектирование, а также получат возможность принять участие в конкурсе мини-проектов, победитель которого получит финансирование на реализацию своей идеи.
 
Если вы хотите стать частью команды, получить новые знания и воплотить полезные для общества инициативы, заполните анкету, приложите к ней имеющиеся благодарственные письма/грамоты/резюме и отправьте на электронный ящик soc@sovprofpskov.ru до 31 октября включительно. Скачать анкету можно здесь>>>
 
Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Для того чтобы стать частью команды, получить новые знания и воплотить полезные для общества инициативы, необходимо заполнить анкету, приложить к ней имеющиеся благодарственные письма/грамоты/резюме, отправив на электронный ящик soc@sovprofpskov.ru. Заявки принимаются до 31 октября 2017 года включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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