Продолжается прием заявок на участие в новом социальном проекте «Школа молодого лидера»

Продолжается прием заявок на участие в новом социальном проекте «Школа молодого лидера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что этот проект СОП Псковский облсовпроф реализует совместно с ПРОО «СемьЯ» с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года.

В проект приглашаются инициативные молодые люди со всего региона в возрасте от 18 до 35 лет, способные стать лидерами, способные внедрять и реализовывать социально значимые проекты на территории Псковской области. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.

В рамках проекта участники Школы пройдут обучение по таким направлениям как: эффективное взаимодействие, ораторское искусство, лидерские качества, работа в команде, конфликтология и социальное проектирование, а также получат возможность принять участие в конкурсе мини-проектов, победитель которого получит финансирование на реализацию своей идеи.

здесь>>> Если вы хотите стать частью команды, получить новые знания и воплотить полезные для общества инициативы, заполните анкету, приложите к ней имеющиеся благодарственные письма/грамоты/резюме и отправьте на электронный ящик soc@sovprofpskov.ru до 31 октября включительно. Скачать анкету можно

Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Для того чтобы стать частью команды, получить новые знания и воплотить полезные для общества инициативы, необходимо заполнить анкету, приложить к ней имеющиеся благодарственные письма/грамоты/резюме, отправив на электронный ящик soc@sovprofpskov.ru. Заявки принимаются до 31 октября 2017 года включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей