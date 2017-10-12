Свыше 25,4 млн рублей штрафов взыскала Псковская таможня за 9 месяцев 2017 года

Псковская таможня входит в ведущую тройку таможен Северо-Западного таможенного управления по взиманию в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (более 60%), Санкт-Петербургскую (более 17%) и Псковскую таможни.

За 9 месяцев Псковской таможней в федеральный бюджет перечислено свыше 19 миллиардов рублей. Процент выполнения контрольного задания составляет 103,6%.

За 9 месяцев сотрудниками таможни оформлено 224 228 грузовых транспортных средств международной перевозки, 512 577 легковых транспортных средства, 9 564 автобусов, 7796 пассажирских вагонов, 473 124 грузовых вагонов и 35 воздушных судов. 1659232 физических лица пересекли таможенную границу через пункты пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границе.

В регионе деятельности таможни в 2017 году осуществляли свою деятельность 1724 участников ВЭД.

За 9 месяцев Псковской таможней возбуждено 1953 дел об административных правонарушениях и 100 уголовных дел. Сумма взысканных штрафов составила свыше 25,4 миллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей