На постах Псковской таможни участились случаи попыток перемещения через границу алкоголя свыше нормы

На таможенных постах Псковской таможни на российско-латвийской и российско-эстонской границе участилось выявление попыток перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза алкогольной продукции, превышающей ввозимое разрешенное количество для личного пользования.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, так, на таможенном посту МАПП Бурачки гражданин Украины перемещал 25 банок пива общим объемом 13,5 литра. На таможенном посту МАПП Шумилкино гражданин Российской Федерации перемещал 10 литров пива. На таможенном посту МАПП Убылинка сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз гражданином Украины 7 литров пива.

Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Псковская таможня напоминает, что беспошлинно для личного пользования можно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза алкогольные напитки и пиво не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Источник: Псковская Лента Новостей