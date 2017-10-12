Николай Козловский: Работу Андрея Турчака как губернатора Псковской области можно оценить только положительно

Работу Андрея Турчака как губернатора Псковской области можно оценить только положительно. Такое мнение глава города Великие Луки Николай Козловский высказал, комментируя переход Андрея Турчака с поста губернатора на должность и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия».

«Успешная работа Андрея Анатольевича Турчака на посту губернатора Псковской области, который он занимал с 2009 года, способствовала реализации многих проектов, направленных на развитие социальной сферы и экономики региона, - считает Николай Козловский. - Безусловно, он внес огромный вклад в развитие Псковской области: это открытие новых школ, детских садов, спортивных объектов, модернизация здравоохранения, которая была проведена именно в период его работы губернатором».

Также Н. Козловский отметил, что благодаря А. Турчаку в нашем регионе успешно проводились партийные проекты, такие, как «Строительство ФОК», в рамках которого построен спорткомплекс на о. Дятлинке, «Театры малых городов» и многие другие.

«За это время у нас сложились деловые отношения, мне с ним работалось хорошо, комфортно, и главное - результативно, - подчеркнул глава города. - Благодаря такой совместной работе были реализованы мероприятия плана подготовки Великих Лук к 850-летнему юбилею, стали возможными такие масштабные проекты, как строительство путепровода, реконструкция драматического театра, великолукской крепости и многие другие. Безусловно, все начатые мероприятия будут завершены, и город получит новые объекты, такие, как путепровод, новый корпус школы № 6, будет реализовано строительство новой школы в районе ул. Заслонова-Антонова».

Отметив, что должность и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия», в которой отныне трудится Андрей Турчак, очень ответственная, Николай Козловский пожелал ему успехов и удачи в этой работе.

Источник: Псковская Лента Новостей