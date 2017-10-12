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Псковские новобранцы получили напутствия перед отправлением на службу в армию

12.10.2017 16:19 ПЛН, Псков

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев сегодня, 12 октября, напутствовал новобранцев осеннего призыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, мероприятие прошло в военном комиссариате Пскова и Псковского района, на него были приглашены 80 молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Российской армии для прохождения срочной службы.

«Современной армии нужны грамотные военнослужащие, которые смогут управлять сложной техникой, новыми видами оружия. Я уверен, вы успешно справитесь с этими задачами, - подчеркнул замглавы города. - Время службы пролетит быстро. Доброго вам пути и крепкого здоровья, а мы будем ждать вас!».

Каждый новобранец получил из рук заместителя главы города приветственный адрес и памятный подарок.

Слова напутствий и добрых пожеланий в адрес призывников прозвучали от военного комиссара Пскова и Псковского района Валерия Дмитриева, действующих военнослужащих и Почетного гражданина Пскова, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина.

Отметим, во время осенней призывной компании этого года из Пскова в ряды вооруженных сил России планируется направить порядка ста новобранцев. Они будут служить в различных войсках в Московской, Ленинградской, Мурманской областях. Некоторые из призывников попали в воинские части, расквартированные на территории Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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