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Дождь и до 12 градусов тепла ожидают жителей Псковской области в пятницу, 13-го

12.10.2017 18:02 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 13 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди.

Ветер северо-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: ночью +4…+9, днем +7…+12 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч).

Источник: Псковская Лента Новостей



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