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В УГХ продолжают поступать заявки на участие в месячнике по уборке Пскова

12.10.2017 16:57 ПЛН, Псков

В управление городского хозяйства Пскова продолжают поступать заявки на участие в месячнике по уборке города. Так, уже поступили заявки от нескольких крупных организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, на субботник 14 октября выйдут представители регионального отделения ДОСААФ и Псковской автошколы ДОСААФ, они будут убирать прилегающие территории к их зданиям. 21 октября на уборку берега реки от Степановского лужка до моста А. Невского выйдут члены гаражных кооперативов. Коллектив регионального управления МЧС России будет проводить субботники в течение трех дней: 7, 14 и 21 октября. Также позаботиться о чистоте и о порядке на городских территориях планируют сотрудники УМВД России по Псковской области, городского отделения Пенсионного фонда и компания «Газпром межрегионгаз Псков». Не остаются в стороне и жители города: сквер по улице Застенной псковичи вместе с депутатом Псковской городской Думы по округу №13 Дмитрием Михайловым планируют убрать 21 октября.

Напомним, 7 октября в Пскове состоялся единый день уборки территорий, в котором приняло участие 5300 человек. Псковичи привели в порядок придомовые территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные места, закреплённые за предприятиями и организациями каждого района.

В УГХ отметили, что на данный момент вывезено 80 % мусора, который был собран в единый день уборки города. В управлении выразили благодарность тем организациям и неравнодушным псковичам, которые уже приняли участие в общегородском субботнике и напомнили, что месячник по уборке продолжается. В нем может принять участие каждый пскович. Инвентарь, рабочие перчатки, мешки для мусора, контейнеры или транспорт для вывоза мусора по заявкам на участие в уборке предоставляется в УГХ. Обратиться можно по телефонам: 8(8112) 29-15-12, 8(8112) 29-15-00.

Источник: Псковская Лента Новостей



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