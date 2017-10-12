Комиссия по делам несовершеннолетних Пскова отчиталась за девять месяцев работы

Отдел администрации Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» отчитался за девять месяцев работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В течение этого периода было проведено 38 заседаний, рассмотрено 1 113 дел. Осуществлено 49 рейдовых мероприятий, из которых 12 – это межведомственные рейды в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, кафе, досуговых учреждений и мест концентрации групп несовершеннолетних асоциальной направленности, а 37 - межведомственные рейды для осуществления контроля по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, всего обследовано 432 семьи. К административной ответственности привлечено 139 несовершеннолетних и 579 законных представителей несовершеннолетних.

Кроме того, отдел администрации провел две городские межведомственные комплексные операции с участием всех субъектов профилактики: «Семья» (с 15 февраля по 15 марта) и «Подросток» (с 15 мая по 1 октября). Также члены комиссии участвовали в проведении следующих акций и операций: «Насилию скажем – нет!», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети Северо-Запада», «Условник», «За здоровье и безопасность наших детей».

За девять месяцев работы в этом году члены комиссии организовали десять обучающих семинаров для представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме: «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в «Комиссии по делам несовершеннолетних» и подразделении по делам несовершеннолетних УМВД РФ по городу Пскову».

В июне совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и управлением образования администрации Пскова Комиссией была организована смена городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе центра образования «Подросток» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Каждый понедельник, с 14 до 18 часов, проводятся индивидуальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии, за девять месяцев их было 279.

Источник: Псковская Лента Новостей