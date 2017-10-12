Сегодня: Четверг, 12 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 причин платить за газ вовремя 27 сентября Аренда Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Балтийский лизинг Фит-модель Секция баскетбола Ниже не будет! Будь в форме-7 Козловский о кредитной политике Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Между смертью, рождением и скандалом

Между смертью, рождением и скандалом

В Псковском перинатальном центре состоялось выездное заседание общественного совета при областном госкомитете по здравоохранению и фармации. Главная тема, по поводу которой собрались участники, очевидна - жалоба...154



Комиссия по делам несовершеннолетних Пскова отчиталась за девять месяцев работы

12.10.2017 17:23 ПЛН, Псков

Отдел администрации Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» отчитался за девять месяцев работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В течение этого периода было проведено 38 заседаний, рассмотрено 1 113 дел. Осуществлено 49 рейдовых мероприятий, из которых 12 – это межведомственные рейды в вечернее и ночное время по проверке мест массового отдыха молодежи, кафе, досуговых учреждений и мест концентрации групп несовершеннолетних асоциальной направленности, а 37 - межведомственные рейды для осуществления контроля по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, всего обследовано 432 семьи. К административной ответственности привлечено 139 несовершеннолетних и 579 законных представителей несовершеннолетних.

Кроме того, отдел администрации провел две городские межведомственные комплексные операции с участием всех субъектов профилактики: «Семья» (с 15 февраля по 15 марта) и «Подросток» (с 15 мая по 1 октября). Также члены комиссии участвовали в проведении следующих акций и операций: «Насилию скажем – нет!», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети Северо-Запада», «Условник», «За здоровье и безопасность наших детей».

За девять месяцев работы в этом году члены комиссии организовали десять обучающих семинаров для представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме: «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в «Комиссии по делам несовершеннолетних» и подразделении по делам несовершеннолетних УМВД РФ по городу Пскову».

В июне совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и управлением образования администрации Пскова Комиссией была организована смена городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе центра образования «Подросток» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Каждый понедельник, с 14 до 18 часов, проводятся индивидуальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии, за девять месяцев их было 279.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31