Путин подписал указ о снижении требований к стажу кандидатов на должности государственной гражданской службы

Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования к стажу кандидатов на должности государственной гражданской службы, соответствующий документ размещен на портале правовой информации в четверг.

Согласно тексту указа, для замещения высших государственных должностей федеральной государственной гражданской службы теперь необходимо не менее четырех лет стажа на такой службе или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а ранее требовалось не менее шести лет стажа на госслужбе или семи лет по специальности.

Для получения главных должностей на госслужбе, говорится в документе, теперь требуется не менее двух лет стажа госслужбы или работы по специальности, тогда как ранее этот срок составлял четыре года.

Кандидатам на ведущие, старшие или младшие должности госслужбы стаж не требуется, говорится в указе.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, подписанный указ станет действенной мерой, направленной на привлечение во власть специалистов в первую очередь по их профессиональным качествам.

«Это влечет за собой в хорошем смысле диверсификацию опыта людей, которые придут на государственную службу. Это будут люди с разными историями, разным опытом, разным фоном, с более разнообразными компетенциями», - сказала она «Интерфаксу», добавив, что принятая мера «повлечет за собой значительное обновление не только кадрового состава, но и управленческих практик, политического стиля и так далее».

А.Федорова добавила, что подписанный президентом указ, а также объявленный накануне на основании данных им поручений конкурс «Лидеры России» являются взаимосвязанными шагами для привлечения в ряды управленцев новых людей. По ее мнению, «бессмысленно объявлять широкий открытый конкурс, если право на то, чтобы занять какие-то должности все равно будет только у людей, которые уже находятся в системе государственной службы».

«То есть это две вещи, которые абсолютно логичным образом связаны: мы призываем молодых лидеров с управленческими компетенциями включаться в управление государством, а с другой стороны мы даем им возможность эти должности занять», - пояснила А.Федорова.

Как сообщалось, накануне стартовал открытый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», в котором уже пожелали принять участие более 18 тысяч человек.

Источник: Псковская Лента Новостей