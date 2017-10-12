Доступность Довмонтова города обсудили в ходе круглого стола

12 октября в помещении актового зала общества слепых состоялся круглый стол на тему «Доступность Довмонтова города» с участием представителей общественных организаций инвалидов, представителей органов власти, представителей музейного и архитектурного сообщества.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, на повестке дня было обсуждение проекта по развитию доступности территории одного из исторических и музейных пространств - Довмонтова города Псковского Кремля.

Круглый стол начался с приветственного слова Марины Борисенковой, высказавшей мнение, что обсуждаемые вопросы имеют большое значение не только для людей с инвалидностью, но и для всех граждан в целом.

Псковский Кремль и Довмонтов город давно стали визитной карточкой города Пскова, именно поэтому доступность данного объекта для маломобильных граждан очень важна, отметила она.

По проекту проведена большая работа: определены потребности людей с инвалидностью, с помощью измерительных инструментов проведено обследование территории объекта, подготовлен паспорт доступности данного пространства, составлен план тропиночно-пешеходной сети для людей с ограниченными возможностями.

В ходе круглого стола архитектор проекта Евгения Бакуменко презентовала план тропиночно-пешеходной сети для людей с ограниченными возможностями, где учтены все требования для людей с инвалидностью. Это и пешеходные ориентиры для слабовидящих и информационные стенды с информацией об объекте для слабослышащих людей, и дублированием шрифтом Брайля, а также предусмотрены возможности для передвижения людей на колясках и родителей с детьми.

В своем докладе заведующая отделом «Псковский Кремль» Жанна Аракчеева рассказала о истории Довмонтова города, о важности проекта, оповестила присутствующих о разработке экскурсионных маршрутов с использованием аудиогидов, а также выразила надежду на помощь и поддержку в реализации задуманного.

Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении проекта и отметили, что положительный опыт по обеспечению доступной среды для инвалидов будет использован в дальнейшем.

Напомним, что проект реализуется в рамках программы малых грантов, проекта «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями» /«Дружественные города», ПООО «Чудской проект».

Источник: Псковская Лента Новостей