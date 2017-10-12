Доступность Довмонтова города обсудили в ходе круглого стола

Общество
Путин подписал указ о снижении требований к стажу кандидатов на должности государственной гражданской службы1
Политика
Андрей Турчак о своем назначении: В преддверии главных выборов в стране для меня это - огромная ответственность и честь!22
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: Михаил Ведерников - в хорошем смысле, карьерный чиновник и вполне классический технократ19
Культура
Лучших авторов и чтецов Пскова определят сегодня на финале литературного конкурса «Чернильница-2017»
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко