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«Добрый город» начал прием заявок от желающих стать партнерами праздника «Добрый Псков - Город Детства»

13.10.2017 08:56 ПЛН, Псков

Ежегодный семейный праздник «Добрый Псков - Город Детства», приуроченный к «Дню защиты детей», пройдет в Пскове 2 июня 2018 года. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель ПРС «Поколение» Андрей Семенов, в новом году хочется сделать его еще более насыщенным, разнообразным и красивым.

Праздник проводится при поддержке администрации города Пскова, управления культуры города Пскова, Городского парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Бессменным соорганизатором праздника уже несколько лет является компания «Корпорация отдыха и развлечений», а в 2017 году им стала и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети - наше будущее».

Праздник снова пройдет с 10.00 до 23.00 на территории «Зеленого театра», Летнего сада и Ботанического сада.

Формат акции – семейный праздник с элементами информирования, обучения, благотворительности, развлечений, торговли.

Участниками праздника в этом году станут учебные учреждения, некоммерческие организации, инициативные группы, бизнес структуры.

Список участников сейчас формируется в группе Благотворительного марафона «Добрый Псков» https://vk.com/dobro_pskov. Желающие стать партнерами или участниками мероприятия могут оставить заявки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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