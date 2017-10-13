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По требованию прокурора у школы №9 в Пскове оборудовали пандус

13.10.2017 09:52 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Пскова в образовательной организации выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» как на органы местного самоуправления, так и на организации, независимо от их организационно-правовых форм, возложена обязанность по созданию условий инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
 
В ходе проверки, поведенной прокуратурой города, установлено, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но доступ в образовательную организацию маломобильных групп населения не обеспечен – вход в здание не оборудован пандусом с поручнями.
 
Обязательное наличие такого пандуса предусмотрено СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
 
В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обустроить здание школы в соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов.
 
Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время здание школы переоборудовано надлежащим образом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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