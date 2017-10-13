По требованию прокурора у школы №9 в Пскове оборудовали пандус

Прокуратурой города Пскова в образовательной организации выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» как на органы местного самоуправления, так и на организации, независимо от их организационно-правовых форм, возложена обязанность по созданию условий инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В ходе проверки, поведенной прокуратурой города, установлено, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но доступ в образовательную организацию маломобильных групп населения не обеспечен – вход в здание не оборудован пандусом с поручнями.

Обязательное наличие такого пандуса предусмотрено СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В связи с выявленными нарушениями социальных прав ребенка-инвалида прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города Пскова обустроить здание школы в соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов.

Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время здание школы переоборудовано надлежащим образом.

Источник: Псковская Лента Новостей