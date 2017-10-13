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Зампрокурора Псковской области в октябре проведет прием граждан в Острове

13.10.2017 09:52 ПЛН, Псков

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в октябре проведет личный прием граждан в Островской межрайонной прокуратуре, расположенной по адресу: Остров, ул. Соляная, д. 2а.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 16 октября необходимо обратиться к Островскому межрайонному прокурору Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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