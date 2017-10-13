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День работника сельского хозяйства отметили в Псковском районе

13.10.2017 13:44 ПЛН, Псков

В Нееловском культурно-досуговом центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства. Труженики села, работающие в Псковском районе, по традиции собрались вместе, чтобы подвести предварительные итоги своей работы в текущем сезоне. Отдали дань уважения их труду и поздравили их с праздником глава Псковского района Владимир Лавренов, заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Алексей Мазин, депутаты областного Собрания Александр Братчиков, Владимир Яников и Виктор Гречин.

Владимир Лавренов выразил труженикам села слова глубокой признательности за ежедневный, нелегкий и самоотверженный труд, выдержку, профессиональное мастерство. Особо он поблагодарил ветеранов отрасли, которые вложили много сил в ее развитие и продолжают делиться своим бесценным опытом. Труженикам села он пожелал здоровья, счастья и достижения новых трудовых побед.

Председатель районного комитета сельского хозяйства Анатолий Иванов на торжественном собрании представил обстоятельный доклад о предварительных итогах работы сельскохозяйственной отрасли в 2017 году.

Далее состоялась церемония награждения. За многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Почетными грамотами администрации Псковского района, Благодарственными письмами и материальным поощрением были награждены лучшие механизаторы, операторы машинного доения, специалисты сельхозпроизводства и другие работники АПК. Ветеранам сельскохозяйственного производства были вручены ценные подарки и Благодарственные письма.

Кроме того, ряд работников отрасли получили грамоты Главного государственного управления сельского хозяйства и Благодарности Псковского областного Собрания.

Помимо слов благодарности и наград труженики сельскохозяйственной отрасли получили музыкальные подарки от творческих коллективов Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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