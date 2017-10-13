Псковича приговорили к году исправительных работ за рукоприкладство по отношению к малолетнему сыну

11 октября прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении псковича 1967 года рождения, являющегося отцом малолетнего ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №28 г. Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В суде установлено, что на протяжении длительного времени, с 14 апреля 2016 года по 19 марта 2017 года, осужденный, имея преступный умысел, направленный на причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев и иных насильственных действий, в нарушение статей 63, 65 Семейного кодекса РФ ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию своего малолетнего сына.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% от полученного заработка в пользу государства.

Источник: Псковская Лента Новостей